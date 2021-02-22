Власти США назвали возможную причину ЧП с Boeing в Колорадо

https://static.news.ru/photo/679d48ae-7588-11eb-a38c-96000091f725_660.jpg Фото: boeing.com

Предполагаемой причиной происшествия в американском Денвере (штат Колорадо), когда от лайнера Boeing 777 отпала часть обшивки, названа усталость металла в частях двигателя. Об этом заявил председатель Национального совета США по безопасности на транспорте (NTSB) Роберт Сумвальт.

Он уточнил, что в двигателе сломались две лопатки вентилятора. В NTSB намерены выяснить, как давно они износились, сообщает телеканал CBS.

Крупная деталь обшивки лайнера авиакомпании United Airlines упала в непосредственной близости от жилых домов 21 февраля. После этого в компании отозвали из эксплуатации 24 самолёта данной марки с двигателями Pratt & Whitney PW 4000.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самолёт совершал рейс из Денвера в Гонолулу. После вылета он вернулся в пункт отправления после того, как у него отказал правый двигатель. Части обшивки упали в городе Брумфилд. Полиция просила местных жителей при обнаружении фрагментов не трогать их, а немедленно сообщать о находке властям.