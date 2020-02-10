https://static.news.ru/photo/d95247e4-4c3d-11ea-afe8-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Белый дом опубликовал проект бюджета Соединённых Штатов на 2021 финансовый год. Согласно документу, расходы на оборону могут быть увеличены на $1,5 млрд.

Всего на армию предлагается потратить $740,5 млрд — в 2020 финансовом году на такие расходы закладывали $738 млрд. Об этом говорится в тексте проекта, опубликованном на сайте Белого дома.

Сильные вооружённые силы, полностью экипированные и интегрированные с нашими союзниками <...>, позволяют нашей стране не допускать возникновение войны, сохранять мир и, при необходимости, побеждать в случае нападений против США и их граждан, — подчеркнули авторы документа.

Ранее NEWS.ru писал, что согласно документу, финансирование Государственного департамента и Агентства по международному развитию предлагается сократить на 22%. Всего на ведомства может быть выделено $40,8 млрд, что на $11,7 млрд меньше потраченной в 2020 финансовом году суммы.