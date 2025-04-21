Власти США хотят лишить один из главных университетов финансирования WSJ: Трамп планирует лишить Гарвард финансирования на $1 млрд

Фото: Farrell Grehan/Arcaid/Global Look Press

Гарвардский университет

Администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить финансирование Гарвардского университета еще на $1 млрд, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Таким образом, поддержку медицинских исследований, проводимых в вузе, могут лишить денежной поддержки.

Решение связано с отказом руководства Гарварда изменять внутреннюю политику для усиления защиты студентов еврейского происхождения от антисемитизма. При этом в университете заявили, что он не будет принимать требования администрации Трампа внести изменения в свою политику.

Ранее Министерство внутренней безопасности США пригрозило Гарвардскому университету запретом на прием иностранцев. Эти меры будут приняты, если вуз не передаст данные о «незаконных и насильственных действиях» тех, кто обучается в вузе по студенческой визе.

До этого Трамп заявил, что Гарвардский университет «сбился с пути» и не заслуживает федерального финансирования. По его мнению, вуз нанимает радикально настроенных преподавателей, которые учат студентов неудачам. В своей публикации глава Белого дома отказался назвать Гарвард достойным учебным заведением. Он считает, что университет не должен входить в списки лучших в мире, поскольку потерял свою репутацию.