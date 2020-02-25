https://static.news.ru/photo/e0840f5c-5859-11ea-92bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uwe Kraft via www.imago-images.d/www.imago-images.de/Global Look Press

Угроза распространения COVID-19 подтолкнула мэра Сан-Франциско Лондон Брид к введению в городе режима чрезвычайной ситуации.

Хотя среди жителей Сан-Франциско всё ещё нет подтверждённых случаев заражения, глобальная картина быстро меняется, и мы должны повысить готовность, — сказано в заявлении Брид.

Американские центры по контролю и предотвращению заболеваний 25 февраля призвали жителей США быть готовыми к распространению коронавируса после того, как случаи заражения были выявлены в ещё нескольких странах.

Ранее NEWS.ru писал, что новый тип вируса был диагностирован военному США, служащему в Южной Корее.