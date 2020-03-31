https://static.news.ru/photo/f9e08328-7388-11ea-ad65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Kitagaki Jr./ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мэр города Нью-Йорк Билл де Блазио сообщил об освобождении из тюрем 900 заключенных. Причиной для такого решения стала пандемия коронавируса.

По состоянию на конец понедельника освобождено 900 заключённых из нашей тюремной системы. Никто старше 70 лет или с проблемами со здоровьем не должен находиться сейчас в тюрьмах, — отметил он.

Отмечается, что под амнистию не попадают люди, которые совершили тяжкие преступления.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Нью-Йорка заявил о заканчивающихся в городе медикаментах для борьбы с коронавирусом. Главным дефицитом являются аппараты для искусственной вентиляции лёгких, отметил градоначальник.