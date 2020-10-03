Власти Гавайев подарят безработным по $500 на походы в рестораны

https://static.news.ru/photo/c3b0c540-0584-11eb-bcc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Brittany Murray/Global Look Press

Торговая палата Гавайев направит $75 млн, чтобы проспонсировать безработным походы в рестораны.

Тем, кто официально зарегистрировался как безработный, выдадут специальные сертификаты на $500, которые они смогут использовать в местных кафе до 15 декабря, сообщает «Нож» со ссылкой на гавайский телеканал Khon 2.

Пополнить эти карты будет нельзя, а их баланс по истечении указанного срока сгорит, отмечается в сообщении.

Мы поощряем рестораны создавать свои собственные предложения и рекламные акции на основе карты, чтобы привлечь трафик на их предприятия, — сказали в Торговой палате американского штата.

Данная инициатива призвана помочь местным жителям, оказавшимся в период пандемии коронавируса без работы, сохранить свои сбережения. Также эта инициатива поможет бизнесу, сильно пострадавшему от падения туристического потока в условиях действующих ограничений из-за COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Тегеране из-за коронавируса с 3 по 9 октября будут закрыты все кафе и мечети, а также школы, университеты, театры и кинотеатры, музеи и др.