Власти Гавайев подарят безработным по $500 на походы в рестораны

Торговая палата Гавайев направит $75 млн, чтобы проспонсировать безработным походы в рестораны.
Тем, кто официально зарегистрировался как безработный, выдадут специальные сертификаты на $500, которые они смогут использовать в местных кафе до 15 декабря,
Пополнить эти карты будет нельзя, а их баланс по истечении указанного срока сгорит, отмечается в сообщении.
Мы поощряем рестораны создавать свои собственные предложения и рекламные акции на основе карты, чтобы привлечь трафик на их предприятия, — сказали в Торговой палате американского штата.
Данная инициатива призвана помочь местным жителям, оказавшимся в период пандемии коронавируса без работы, сохранить свои сбережения. Также эта инициатива поможет бизнесу, сильно пострадавшему от падения туристического потока в условиях действующих ограничений из-за COVID-19.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Тегеране из-за коронавируса с 3 по 9 октября будут закрыты все кафе и мечети, а также школы, университеты, театры и кинотеатры, музеи и др.
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