Верховный суд США закрыл дела о коррупции против Трампа

https://static.news.ru/photo/f4260d46-5f36-11eb-8024-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский Верховный суд отклонил иски о коррупции, поданные против бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

Политика обвиняли в получении незаконной прибыли во время пребывания на посту американского лидера, так как зарабатывал на проживании зарубежных делегаций в принадлежащих ему объектах. В Верховном суде решили, что дело потеряло актуальность, так как Трамп покинул свой пост.

В результате суды Нью-Йорка, Вашингтона и Виргинии прекратят рассмотрение исков. Авторы одного из обращений, представители ресторанного и гостиничного бизнеса в Вашингтоне считают, что из-за действий Трампа упустили выручку, передаёт РИА Новости.

Американский закон запрещает президентам страны получать деньги и подарки от иностранных представителей без одобрения конгресса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что лидер республиканцев в верхней палате Конгресса США Митч Макконнелл направил представителям Демократической партии предложение по срокам проведения процедуры импичмента бывшего президента США Дональда Трампа. Согласно предложенному им расписанию, процесс начнётся в середине февраля.

21 января спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выступила за продолжение импичмента экс-главы Белого дома. Новый президент США Джо Байден заявил, что этот вопрос должен решать Сенат США.