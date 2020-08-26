Вашингтон ввёл санкции против более двух десятков китайских компаний

https://static.news.ru/photo/ff336616-e7a4-11ea-833a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guo Cheng/Global LoGuo Cheng/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Pressok Press via ZUMA Press/Global Look Press

Американские власти включили в санкционные списки 24 компании КНР за помощь в возведении искусственных островов в Южно-Китайском море. Об этом заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Организации, в отношении которых сегодня введены санкции, сыграли значительную роль в провокационном китайском строительстве этих искусственных островов и должны быть привлечены к ответственности, — цитирует его «Интерфакс».

По словам чиновника, Пекин продолжает свою деятельность в Южно-Китайском море с 2013 года. Не обращая внимания на протесты США, КНР обеспечивает размещение своих постов в регионе и тем самым подрывает суверенные права партнёров Вашингтона.

Санкции также прокомментировал глава Госдепартамента США Майк Помпео. По его словам, ограничения призваны «поддержать свободу на море» и не допустить «принуждения» в отношении союзников Штатов в Юго-Восточной Азии.

Ранее NEWS.ru писал, что США хотят создать международную коалицию для противостояния Китаю. По словам Помпео, КНР систематически нарушает международный правопорядок. Речь идёт не только о строительстве островов в Южно-Китайском море, но также о конфликте с Индией и распространении коронавируса.