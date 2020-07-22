США хотят создать международную коалицию для противостояния Китаю

https://static.news.ru/photo/80bf716e-cb69-11ea-b51d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

США хотят создать международную коалицию, которая противостояла бы Китаю. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Мы можем создать коалицию, которая будет понимать эту исходящую от Пекина угрозу и коллективными усилиями убедит Компартию Китая в том, что подобное поведение не отвечает интересам Китая, — цитирует ТАСС Помпео.

Он также обвинил КНР в систематическом нарушении международного правопорядка. В частности, указал на ситуацию в Южно-Китайском море, на противостояние между Китаем и Индией, а также на ту роль, которую Китай якобы сыграл в распространении коронавируса.

Как писал NEWS.ru, глава Пентагона Марк Эспер надеется посетить Китай в 2020 году впервые на посту министра обороны. Эспер отметил, что поездка была бы направлена на укрепление сотрудничества в сферах взаимного интереса и создания системы коммуникации при кризисах.

Отношения между Вашингтоном и Пекином резко ухудшились в 2020 году из-за ряда разногласий. Так, на прошлой неделе генпрокурор США Уильям Барр заявил, что Пекин ведёт «экономический блицкриг», чтобы сменить США в качестве ведущей державы планеты. Глава Белого дома Дональд Трамп в июле сообщил, что подписал закон «Об автономии Гонконга». Согласно ему, ограничивающие свободу автономии китайские чиновники должны быть подвержены санкциям. В ответ Пекин ввёл меры против трёх американских законодателей и посла США по религиозным вопросам. При этом в Китае заявили, что страна будет придерживаться условий первой фазы торгового соглашения с США, заключённой в январе, что не исключает ответа на давление Вашингтона.