Вашингтон расширил санкции против Huawei

https://static.news.ru/photo/07a6b310-e08f-11ea-a05f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhuguoping/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти США расширяют санкции в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei. Так в «чёрный список» попали ещё 38 дочерних отделений корпорации.

Также, расширено действие поправок, обязывающих иностранные компании, использующие американское оборудование для производства чипов, получать лицензию в Штатах, прежде чем поставлять определённые продукты компании Huawei.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Белый дом видит в Huawei компанию, осуществляющую слежку в пользу Коммунистической партии Китая, передаёт РИА Новости.

Мы действуем соответствующим образом. Сегодня наше правительство приняло несколько мер, чтобы защитить национальную безопасность США, частную жизнь наших граждан и неприкосновенность нашей сети 5G от вредоносного влияния Пекина, — говорится в заявлении Помпео.

Вашингтон обвиняет Huawei в слежке за клиентами в пользу китайской разведки. В связи с этим США призывают ряд стран не пользоваться инфраструктурой и оборудованием компании при переходе на сети 5G. В руководстве Huawei эти обвинения считают не обоснованными, политически мотивированными. Кроме того, в компании заявляют о нарушении американскими властями принципов рыночной конкуренции.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп сделал для Пентагона исключение и на полтора месяца отменил для ведомства и его подрядчиков общегосударственный запрет на использование продукции компании Huawei.