Вашингтон расширил санкции против Huawei

Власти США расширяют санкции в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei. Так в «чёрный список» попали ещё 38 дочерних отделений корпорации.
Также, расширено действие поправок, обязывающих иностранные компании, использующие американское оборудование для производства чипов, получать лицензию в Штатах, прежде чем поставлять определённые продукты компании Huawei.
Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Белый дом видит в Huawei компанию, осуществляющую слежку в пользу Коммунистической партии Китая,
Мы действуем соответствующим образом. Сегодня наше правительство приняло несколько мер, чтобы защитить национальную безопасность США, частную жизнь наших граждан и неприкосновенность нашей сети 5G от вредоносного влияния Пекина, — говорится в заявлении Помпео.
Вашингтон обвиняет Huawei в слежке за клиентами в пользу китайской разведки. В связи с этим США призывают ряд стран не пользоваться инфраструктурой и оборудованием компании при переходе на сети 5G. В руководстве Huawei эти обвинения считают не обоснованными, политически мотивированными. Кроме того, в компании заявляют о нарушении американскими властями принципов рыночной конкуренции.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп сделал для Пентагона исключение и на полтора месяца отменил для ведомства и его подрядчиков общегосударственный запрет на использование продукции компании Huawei.
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