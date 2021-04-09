Вашингтон не смог оценить численность войск РФ у границы Украины

https://static.news.ru/photo/6a77e5e6-996b-11eb-adf3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Соединённые Штаты, Украина и другие партнёры Вашингтона продолжат внимательно наблюдать за ситуацией на российско-украинской границе, заявила замглавы пресс-службы Госдепартамента Джалин Портер на брифинге, который транслировали американские телеканалы.

Она подчеркнула, что Вашингтон обеспокоен действиями Москвы на этой территории.

Соединённые Штаты обеспокоены действиями России, которые приводят к эскалации напряженности на Украине. Мы также продолжаем внимательно следить за ситуацией в координации с украинскими властями, а также нашими союзниками и партнёрами в регионе, — сказала она.

По её словам, США «чётко дали понять, что взаимодействие с Москвой должно избегать любых ведущих к эскалации действий и продолжать привлекать ее к ответственности»

Накануне расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила, что российские войска сконцентрировались в Воронежской области, в 250 км от подконтрольной Киеву части Луганской области. На этой территории военные разбили полевой лагерь.

Эти сведения подтвердил журналист The New York Times Кристиан Триберт, который обнаружил спутниковые снимки с места дислокации военных. Кроме того, о зафиксированной максимальной численности российских войск на границе с Украиной с 2014 года рассказали в Белом доме.

При этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тревожной обстановку в Донбассе.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР, писал NEWS.ru.