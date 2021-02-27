Вашингтон назвал условие смягчения санкций против Венесуэлы

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США могут смягчить свои санкции в отношении Венесуэлы, если её лидер Николас Мадуро продемонстрирует готовность к переговорам с оппозицией.

Если режим предпримет меры по укреплению доверия, которые покажут, что они готовы и хотят участвовать в реальных обсуждениях с оппозицией <...>, если они готовы сделать серьёзные шаги, то мы рассмотрим смягчение санкций, — цитирует агентство Reuters источник в администрации президента США.

В начале 2019 года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Боливарианской республики. США и страны Группы Лимы признали его таковым. Мадуро назвал это попыткой переворота и заявил о прекращении дипотношений Каракаса с Вашингтоном.

Ранее NEWS.ru писал, что советники президента США Джо Байдена готовятся провести переговоры с властями Венесуэлы. Они рассчитывают, что Каракас пойдёт на либерализацию электоральной системы республики в обмен на ослабление санкций. В Вашингтоне допускают прямые контакты с кабмином Венесуэлы и не собираются требовать его отставки, в отличие от предыдущего американского лидера Дональда Трампа.