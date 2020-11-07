В Вашингтоне началась подготовка к инаугурации президента США

https://static.news.ru/photo/1329b566-2199-11eb-8975-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

В столице США у Капитолия начали возводить трибуны для инаугурации президента. Церемония состоится 20 января 2021 года.

Место работ огорожено, проход к нему закрыт. Однако дополнительных нарядов полиции у правительственного комплекса нет.

Традиционно сооружение трибун начинается с забивания «первого гвоздя» для установки платформы. В этот раз от этой церемонии отказались из-за продолжающегося траура по судье ВС США Рут Гинзбург, умершей в сентябре, сообщает ТАСС.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Официально их итоги пока не объявлены, однако победителем считается кандидат от демократов Джо Байден. Его уже поздравили главы ряда государств. Байден выступил с обращением к нации, пообещав американцам вернуть лидерство США в мире.

Как писал NEWS.ru, Дональд Трамп, баллотирующийся на второй срок, заявил, что Байден поторопился с объявлением о своей победе. Трамп утверждает, что итоги голосования в ряде штатов сфальсифицированы и на самом деле победил он с «большим отрывом». Он также добавил, что его штаб будет оспаривать результаты в судебном порядке.