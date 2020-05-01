В США заявили о шпионских кибератаках КНР на медцентры

https://static.news.ru/photo/9370535e-8baa-11ea-ada6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

Разведка США утверждает, что Китай и другие страны устраивают кибератаки на американские медицинские центры, потому что ищут любую информацию о вакцинах против COVID-19.

Мы можем с уверенностью заявить, что иностранная разведка, включая Коммунистическую партию Китая, попытается завладеть тем, чего мы здесь достигли, — заявила директор Национального центра контрразведки и безопасности США Билл Эванина.

По её словам, биомедицинские данные стали главной целью кибершпионажа«. Страна хотят заполучить разработки, чтобы первыми предоставить своим гражданам лекарство, которое так необходимо всему человечеству, пишет BBC.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 3 млн, свыше 227 тысяч пациентов умерли, более 973 тысяч выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав РФ выдал российскому фармпроизводителю разрешение на проведение клинических испытаний препарата «Фавипиравир» на пациентах с коронавирусом. Исследования будут проходить в 17 медучреждениях нескольких регионов России.