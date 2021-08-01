В США заявили о риске ядерной войны из-за ракет России

Человечеству грозит неконтролируемая ядерная война. Привести к этому может гонка вооружений между сверхдержавами. Например, разработка ракет Китаем и Россией. С таким заявлением выступил военный эксперт, директор по политике в области разоружения и сокращения угроз Ассоциации по контролю над вооружениями (США) Кингстон Рейф. Его слова приводит The Sun.

Мы наблюдаем новый виток ядерного соперничества крупных держав, которое в ближайшем будущем может стать ещё более масштабным и опасным, если мы не предпримем шаги для того, чтобы этому воспрепятствовать, — отметил эксперт.

Рейф подчеркнул, что гонка вооружений представляет угрозу для нацбезопасности Штатов и их союзников. Вашингтон начал модернизировать весь свой флот. В это время китайцы и русские продолжают испытания новых ракет и расширяют свой арсенал. При этом гонки, которая была в годы холодной войны, пока нет.

По его словам, соперничество между сверхдержавами эволюционирует. Он обеспокоен тем, что некоторые страны считают, что ядерный конфликт можно ограничить или контролировать. Государства предпочитают увеличивать размеры, разнообразие и возможности своего арсенала.

Накануне читатели британского издания Daily Mail подвергли острой критике Министерство обороны США за проводимую политику. Это произошло после новости о докладе Пентагона, где военное ведомство США сообщило о риске начала новой ядерной войны из-за России и Китая. По мнению британских граждан, основная проблема для США заключается не в военных стратегиях геополитических оппонентов, а в том, что руководство ВС чрезмерно озабочено вопросами гендерного неравенства военнослужащих.