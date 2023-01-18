В США заявили о глобальных последствиях для Запада в случае поражения Киева Директор нацразведки США Хейнс: поражение Киева принесет глобальные последствия для Запада

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Поражение Украины в вооруженном конфликте с Россией принесет глобальные последствия для Запада, заявила глава нацразведки США Эврил Хейнс в ходе выступления на ВЭФ в Давосе. Она считает, что проигрыш Киева станет вызовом для прочности западных альянсов. В связи с этим, как указала Хейнс, в российско-украинском конфликте Запад в том числе отстаивает собственные интересы, передают «Известия».

Это (поражение Украины. — NEWS.ru ) имеет последствия для нас с точки зрения того, чтобы задуматься о прочности наших альянсов, <...> и того, как мы будем урегулировать кризисы в будущем, — заявила Хейнс.

Ранее отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер рассказал, что президент РФ Владимир Путин смог навязать Западу волю России. По его словам, российский лидер превратил страну в независимое от западного диктата государства. Риттер отметил указ Путина о выходе из соглашений Совета Европы.

Кроме того, Риттер рассказал о «прискорбном» заблуждении Украины относительно США и НАТО, которым «глубоко наплевать на нее». Он добавил, что главной целью Запада является ослабление России. Эксперт продолжил, что для этого западные страны готовы «пожертвовать» Украиной. По его словам, Европа никогда не примет в свои ряды «нефункционирующую экономику», которую представляет Украина. Он указал на то, что США и НАТО «морочат Киеву голову» обещаниями о победе над Россией.