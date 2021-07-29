В США рассказали о привитых переносчиках штамма «дельта»

Штамм коронавирусной инфекции «дельта» может переноситься привитыми людьми, сохраняясь у них в дыхательных путях. К такому выводу пришли специалисты Федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, сообщает газета The New York Times.

Глава организации Рошель Валенски заявила , что в ходе новых исследований специалисты обратили внимание на «одно вызывающее беспокойство наблюдение», после чего вакцинированным от коронавируса американцам рекомендовано в ряде случаев носить в помещении защитные маски. По её словам, результаты исследования пока не опубликованы, но показывают, что привитые от коронавируса люди, заболевшие штаммом «дельта» переносят большие объёмы вируса в носу и горле.

Примечательно, что заболевшие предыдущими вариантами коронавирусной инфекции практически не могли заразить других. Исследование учёных свидетельствует о том, что привитые граждане, переносящие штамм «дельта» бессимптомно, могут быть такими же переносчиками, что и непривитые. Глава ЦКПЗ призвала граждан США делать прививки.

В настоящее время неизвестно, кто проводил исследования. Валенски не стала распространятся на эту тему. Научные данные станут доступны общественности в течение суток.

Ранее медики в Великобритании заметили, что повторное заражение коронавирусом характеризуется более низкой вирусной нагрузкой по сравнению с первой инфекцией. Оно приводит к более слабым симптомам.