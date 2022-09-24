В США заявили, что не ищут конфликта с Россией Белый дом: США не ищут конфликта с Россией

Фото: Ron Sachs/Pool/CNP/Global Look Press

Карин Жан-Пьер

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Вашингтоне не ищут конфликта с Москвой. При этом США стараются «управлять эскалацией» на Украине для избежания втягивания в прямую конфронтацию, отметила она на брифинге, сообщает РИА Новости.

Мы не ищем конфликта с Россией. Разумеется, мы внимательно относимся к управлению эскалацией в этом конфликте, — подчеркнула Жан-Пьер.

Она уточнила, что, с точки зрения Белого дома, только Россия ответственна за конфликт, она может прекратить его в любой момент.

США и их союзники оказывают Украине военную, экономическую и гуманитарную помощь, вводят антироссийские санкции, чтобы попытаться ослабить возможности Москвы в конфликте.

Ранее стало известно, что США готовы вместе с союзниками ввести быстрые и тяжелые экономические санкции против России, если она присоединит к себе территории Украины, заявила Карин Жан-Пьер. Речь идет о ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины, где 23 сентября начались референдумы, отметила она.