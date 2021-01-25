В США зарегистрировано свыше 130 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Количество случаев COVID-19 в США выросло за минувшие сутки на 130,4 тысячи, в стране зарегистрировано 1769 смертей, следует из сообщения Университета Джонса Хопкинса.
Согласно последним данным, в США за сутки выявлено 130 485 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии медики зафиксировали свыше 25,1 млн случаев COVID-19. Общее число летальных случаев — 419 225,
В то же время российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 19 290 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 3 738 690.
По данным оперштаба, количество активных случаев составляет 518 009.
Число выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 19 003 человека — до 3 150 763. Жертвами COVID-19 стали 456 человек, всего зарегистрировано 69 918 летальных исходов.
Ранее NEWS.ru писал, что французский институт Пастера
Причиной стала недостаточная эффективность препарата.