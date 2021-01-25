В США зарегистрировано свыше 130 тысяч случаев COVID-19 за сутки

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В правоохранительных органах США настаивают на том, что дополнительные подразделения Нацгвардии должны оставаться в Вашингтоне, поскольку существует угроза повторного штурма Капитолия во время процесса импичмента экс-президента Дональда Трампа.

Процедура должна стартовать 8 февраля. По словам одного из чиновников, полиция уже начала готовиться к возможному вооружённому нападению на комплекс конгресса. Кроме того, в Сети появилась информация об угрозах в...