Японии должна стать новой ядерной державой, чтобы не рассчитывать на помощь США и самостоятельно сдерживать Китай, КНДР и Россию, заявил экс-редактор The New York Times Барри Гевен в статье для журнала The National Interest. Он считает, что возвращение США к своим «традициям изоляционизма» должно заставить Токио задуматься о собственном ядерном оружии для замены американского «зонтика». По его мнению, американские власти вряд ли согласятся поставить под угрозу собственные города ради защиты союзников.