В США захотели создать новую ядерную державу у границ с Россией The National Interest: Японии необходимо стать ядерной державой

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Японии должна стать новой ядерной державой, чтобы не рассчитывать на помощь США и самостоятельно сдерживать Китай, КНДР и Россию, заявил экс-редактор The New York Times Барри Гевен в статье для журнала The National Interest. Он считает, что возвращение США к своим «традициям изоляционизма» должно заставить Токио задуматься о собственном ядерном оружии для замены американского «зонтика». По его мнению, американские власти вряд ли согласятся поставить под угрозу собственные города ради защиты союзников.

Позиция Японии в качестве лидера глобального движения за мир становится непозволительной роскошью. Япония должна разработать ядерное оружие, — пишет Гевен.

Ранее бывший чиновник администраций Билла Клинтона и Барака Обамы Роберт Белл заявил, что затяжной конфликт на Украине может подтолкнуть НАТО к выработке фундаментальных решений, противоречащих интересам России и касающихся, в частности, противоракетной обороны. По мнению эксперта, Блок может решить «пересмотреть Основополагающий акт Россия — НАТО».

В декабре в японском МИД заявили, что Токио до конца текущего года намерен расширить список санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины. Также власти Японии планируют внести в санкционные списки организации из третьих стран, помогающие РФ обходить принятые против нее меры.