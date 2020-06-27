В США зафиксирован рекордный суточный прирост числа заражений COVID-19

https://static.news.ru/photo/190bc9bc-b874-11ea-a4c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Braulio Jatar/Keystone Press Agency/Global Look Press

За последние сутки в США зафиксировано более чем 45 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 629 человек скончались. Это рекордный показатель для страны, сообщил университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

На территории Соединённых Штатах выявили 45 255 случаев болезни. Таким образом, побит рекорд, который бы установлен 26 июня. Тогда за помощью обратились 39 972 пациента. За всё время было обнаружено 2 467 837 случаев заражения. 125 039 человек умерли от COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились миллионы людей. На данный момент Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире. Всего заразились 9 913 207 человек, умерли 497 560 пациентов, 5 391 801 смог победить болезнь.

26 июня вице-президент Майк Пенс заявил, что власти США зафиксировали рост числа новых случаев заболевания новым коронавирусом в 16 штатах, в оставшихся 34 ситуация с распространением инфекции стабилизировалась. По его мнению, это большой прогресс в сравнении с ситуацией, когда в США каждый день регистрировали до 40 тысяч заболевших коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп, намекая на причастность Китая к пандемии COVID-19 в мире, предложил назвать вирус «Ухань» или «кунг-флю». Ранее американский лидер не раз говорил о том, что ответственность за пандемию лежит на Китае. В Белом доме считают, что в КНР скрывают информацию о происхождении вируса и масштабах его распространения.