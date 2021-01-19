В США задержана подозреваемая в краже ноутбука из Капитолия

https://static.news.ru/photo/e7d13484-5a55-11eb-918d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steven Ramaherison via www.imago/Global Look Press

В США задержали подозреваемую в краже ноутбука спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в ходе беспорядков в Капитолии. Ей оказалась 22-летняя Райли Джун Уильямс.

В момент задержания участница беспорядков находилась в штате Пенсильвания. По данным Минюста США, девушке предъявлены обвинения в осознанном незаконном вторжении на территорию, куда вход запрещён, а также в противозаконных действиях в Капитолии.

Как сообщает свидетель, она планировала продать ноутбук Пелоси российским спецслужбам. Сотрудники правоохранительных органов проверяют эту информацию, передаёт Life.

6 января 2021 года сторонники президента США Дональда Трампа устроили в Вашингтоне акцию протеста, которая переросла в беспорядки и штурм Капитолия. Таким образом они сорвали заседание, в ходе которого должны были утвердить итоги выборов президента страны, на которых победил демократ Джо Байден. Тогда конгрессменов эвакуировали, полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек в результате беспорядков погибли.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Соединённые Штаты Америки называли всех участников несанкционированных политических акций борцами за свободу. Однако штурмовавших Капитолий они окрестили внутренними террористами. Теперь американские власти должны будут признать, что у них либо действует политика двойных стандартов, либо то, что задержанные в Вашингтоне пострадали за свои политические убеждения. С таким заявлением выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.