В США за сутки выявлено более 20 тысяч случаев коронавируса

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За минувшие сутки в США коронавирус диагностирован у более чем 20,6 тыс. человек.

Об этом сообщили в университете Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных, местных властей, СМИ и других открытых источников. По его информации, за последние 24 часа от COVID-19 скончались 633 пациента.

Днём ранее суточный прирост заболевших составлял 21 675 человек. При этом скончались 1108 пациентов, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что учёные Соединённых Штатов станут первыми в мире, кто разработает вакцину от COVID-19. В этом уверен советник президента Дональда Трампа Роберт О'Брайен.