За восемь недель с момента введения в марте ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, за финансовой помощью к властям США обратились порядка 36,5 млн человек.

Unemployment Insurance Weekly Claims



Initial claims were 2,981,000 for the week ending 5/9 (-195,000).



Insured unemployment was 22,833,000 for the week ending 5/2 (+456,000). https://t.co/ys7Eg5LKAW