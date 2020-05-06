Минфин США: имеется угроза уничтожения экономики страны

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Медлительность при постепенном снятии введённых из-за пандемии коронавируса ограничений способна уничтожить американскую экономику, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

С точки зрения министра, снимать ограничения нужно, начиная с тех штатов и городов, в которых коронавирус распространился не так широко, как в Нью-Йорке. Однако Мнучин признал, что эпидемиологические меры также важны для сохранения здоровья и жизни населения США.

Мы должны открывать экономику безопасным образом. Президент беспокоится о здоровье американцев. Однако имеется ещё и угроза того, что мы выжидали слишком долго. Имеется угроза уничтожения экономики США, — сказал глава американского ведомства в эфире Fox News.

Как писал NEWS.ru ранее, снижение нефтедобычи и рост спроса на сырьё являются важными шагами на пути к открытию мировых экономик, заявил представитель Минэнерго США.