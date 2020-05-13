США считают снижение добычи нефти необходимым для мировой экономики

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Россия может одержать триумф над Соединёнными Штатами в битве за европейский рынок газа. Газета The New York Times утвержает, что тёплая зима и коронавирус сломали планы Вашингтона.

Во многом рост американского экспорта связан с дешевизной газа, который получают на сланцевых месторождениях в Техасе вместе с нефтью. Но США могут лишиться главного конкурентного преимущества на фоне остановки добычи...