США считают снижение добычи нефти необходимым для мировой экономики

Снижение нефтедобычи и рост спроса на сырьё являются важными шагами на пути к открытию мировых экономик, заявил представитель Минэнерго США.
Такое заявление сотрудник министерства сделал по итогам телефонных переговоров глав энергетических ведомств США и России Дэна Бруйетта и Александра Новака. Министры обсуждали варианты стабилизации ситуации на мировом рынке нефти,
Стороны отметили, что в связи с тем, что мир работает над преодолением пандемии, сокращение добычи нефти и ожидаемый рост спроса на неё снизили рыночную волатильность. Это особенно важно, учитывая, что экономики по всему миру начинают безопасно и ответственно открываться, — подчеркнул собеседник агентства.
Как писал NEWS.ru ранее, американское Министерство энергетики прогнозирует снижение мирового спроса на чёрное золото в нынешнем году на 8,1 млн баррелей по сравнению с 2019 годом. Таким образом, он составит 92,6 млн баррелей в сутки. Об этом сообщается в отчёте Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен