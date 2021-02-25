В США выявили новый штамм коронавируса

https://static.news.ru/photo/09f5206e-7754-11eb-91bd-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: Lev Radin/Global Look Press

В Нью-Йорке выявили новый штамм коронавирусной инфекции. Обнаруженные мутации могут снизить эффективность вакцин.

Как сообщает The New York Times, ссылаясь на исследование специалистов Калифорнийского технологического института и Колумбийского университета, мутировавший штамм активно распространяется в американском мегаполисе. Этот вариант был найден во взятых образцах ещё в ноябре, но именно к середине февраля распространился широко.

Новый вариант коронавируса получил наименование В.1.526. Как отмечает иммунолог Рокфеллеровского университета Михаэль Нуссенцвайг, этот штамм может стать самым распространённым в США уже к концу марта.

Это не самая радостная новость. Но хорошо, что мы об этом знаем — теперь, возможно, мы сумеем что-то предпринять, — сказал специалист.

В свою очередь директор исследовательского центра в Колумбийском университете Дэвид Хо рассказал об ареале распространения инфекции. Он сообщил, что случаи заражения мутировавшим штаммом зафиксированы практически во всех районах Нью-Йорка — Уэстчестере, Бронксе, Куинси, Бруклине, а также в нижней части Манхэттена.

Штаты остаются мировым лидером по заболеваемости и смертности от COVID-19. По последним данным Университета Хопкинса, с начала пандемии в США выявлен 28 336 091 случай заражения. 505 890 человек скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что за минувшие сутки на территории России выявили 11 198 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, это минимальный показатель заболеваемости с 7 октября. 10,8% новых заболевших не имели клинических симптомов. Общее количество инфицированных в стране с начала пандемии достигло 4 212 100. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,27%.