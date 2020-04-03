В США впервые за десять лет сократилось число рабочих мест

В марте 2020 года в Соединённых Штатах Америки впервые с 2010 года количество рабочих мест стало уменьшаться, а не расти.
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Таким образом, безработица в Штатах выросла до 4,4%. Это максимальный показатель за последние 2,5 года — феврале он был на отметке 3,5%.
Как передаёт «Интерфакс», мартовский отчёт Минтруда США учитывает только первую половину месяца, поэтому не отражает реальную ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день. По данным издания, к началу апреля рабочие места потеряли около 10 млн американцев.
Ранее NEWS.ru писал о том, что по данным на последнюю неделю марта в США было подано рекордное число заявок на получение пособия по безработице — 6 млн 648 тысяч. За период с 21 по 28 марта было получено более 3 млн заявок.
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