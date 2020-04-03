В США впервые за десять лет сократилось число рабочих мест

https://static.news.ru/photo/197e71fe-75b9-11ea-a2ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look press

В марте 2020 года в Соединённых Штатах Америки впервые с 2010 года количество рабочих мест стало уменьшаться, а не расти.

Соответствующие данные приводит «Интерфакс» со ссылкой на Министерство труда США. Согласно им, из-за пандемии коронавируса за месяц в стране стало на 710 тысяч рабочих мест меньше.

Таким образом, безработица в Штатах выросла до 4,4%. Это максимальный показатель за последние 2,5 года — феврале он был на отметке 3,5%.

Как передаёт «Интерфакс», мартовский отчёт Минтруда США учитывает только первую половину месяца, поэтому не отражает реальную ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день. По данным издания, к началу апреля рабочие места потеряли около 10 млн американцев.

Ранее NEWS.ru писал о том, что по данным на последнюю неделю марта в США было подано рекордное число заявок на получение пособия по безработице — 6 млн 648 тысяч. За период с 21 по 28 марта было получено более 3 млн заявок.