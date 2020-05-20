В США возобновили казни после перерыва, вызванного пандемией коронавируса

https://static.news.ru/photo/461ed8ec-9a72-11ea-8c52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Caleb Bryant Miller/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В штате Миссури в США казнили первого с начала пандемии коронавируса в стране заключённого. 64-летнему Уолтору Бартону, настаивавшему на своей невиновности, ввели летальную инъекцию.

Мужчина был признан виновным в убийстве 81-летней Глэдис Кюлер, совершённом в 1991 году. ДНК-экспертиза подтвердила, что пятно на одежде Бартона — кровь убитой. В своём последнем заявлении перед смертью осуждённый отметил, что власти казнят невиновного человека.

âI, Walter Arkieâ Barton, am innocent and they are executing an innocent man!!ââ #WalterBarton , executed on May 19 at via @KCStar https://t.co/b4N8WtR5Of — innocence (@innocence) May 20, 2020

Как писал NEWS.ru, 5 марта в Штатах за соучастие в убийстве трёх полицейских казнили жителя Алабамы Натаниэля Вудса. 16 марта из-за начавшейся пандемии коронавируса в Техасе было принято решение отложить казнь Джона Уильяма Хаммела, приговорённого к высшей мере наказания за убийство родных.