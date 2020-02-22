Фото: Страница в социальной сети Facebook Посольства России в США

Слухи о поддержке Россией потенциального кандидата в президенты США Берни Сандерса созданы, чтобы дискредитировать его и не допустить участия демократа в предвыборной гонке, считает действующий американский лидер Дональд Трамп.

Причина в том, что бездельники-демократы не хотят, чтобы Берни Сандерс стал кандидатом от Демократической партии, они считают, что это плохо скажется на его шансах. Это всё снова фальсификация против безумного...