Ветеран Великой Отечественной войны Григорий Фаин стал почётным гостем гала-вечера, посвящённого 75-летию окончания Второй мировой войны, в Авиамузее города Палм-Спрингс, штат Калифорния, США. На вечере ветерану вручили медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Об этом
Медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» была вручена 20 февраля ветерану советских ВВС Григорию Тимофеевичу Фаину, проживающему в Лос-Анджелесе. Войну он встретил 22 июня 1941 г. в 20-й смешанной авиадивизии, служил в одном полку со ставшим позднее легендарным асом А.И. Покрышкиным, — следует из сообщения в социальной сети.
Отмечается, что на встрече присутствовали американские ветераны. Григорий Фаин рассказал, что в Соединённых Штатах очень уважают советских ветеранов Великой Отечественной войны.
Как писал NEWS.ru ранее, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщил, что ветеранов войны хотят обеспечить пожизненной бесплатной сотовой связью. Сотовые операторы поддержали предложение.
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