В США уже более четверти миллиона заражённых коронавирусом

В Соединённых Штатах подтверждены более 257 тысяч случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в Университете Джонса Хопкинса.
На этот момент жертвами опасного заболевания стали уже 6500 человек. Выздороветь удалось 9300,
Всего в мире заболели коронавирусом более миллиона человек. Жертвами COVID-19 стали более 53 тысяч, более 212 тысяч выздоровели.
Как писал NEWS.ru, ранее Германия обвинила США в перехвате защитных масок для медперсонала, которые Берлин заказал в Китае.
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