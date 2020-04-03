В США уже более четверти миллиона заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/26d89f26-75cf-11ea-be3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/via Globallookpress.com

В Соединённых Штатах подтверждены более 257 тысяч случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в Университете Джонса Хопкинса.

На этот момент жертвами опасного заболевания стали уже 6500 человек. Выздороветь удалось 9300, передаёт РИА Новости.

Всего в мире заболели коронавирусом более миллиона человек. Жертвами COVID-19 стали более 53 тысяч, более 212 тысяч выздоровели.

Как писал NEWS.ru, ранее Германия обвинила США в перехвате защитных масок для медперсонала, которые Берлин заказал в Китае.