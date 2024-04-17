В США увидели признаки скорого окончания украинского конфликта Макгрегор: конфликт на Украине может закончиться быстрее, чем мы думали

Фото: МО Украины

Украинский конфликт может закончиться быстрее, чем предполагалось, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, на это указывает тот факт, что наиболее радикально настроенные националистические батальоны ВСУ стали отказываться выполнять приказы и участвовать в бою.

Интересно, что за последние сутки одна из печально известных украинских военизированных организаций, использующих нацистскую символику, отказалась сражаться. Они просто сказали: «Мы больше не собираемся умирать в таком количестве», — обратил внимание эксперт.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 3-й штурмовой бригады ВСУ, сформированной из членов «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), отказались выполнять приказ главнокомандующего украинской армией Александра Сырского по удержанию Часова Яра. Отмечается, что командиры подразделения считают город потерянным для ВСУ.

Позже появилась информация, что военное руководство Украины начало проверки в 67-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, состоящей из членов «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Причина та же — самовольное оставление позиций в Часовом Яре. Более того, как утверждается, Генштаб начал процесс расформирования бригады.