Бригаду «Правого сектора» расформировывают после бегства из Часова Яра Поддубный: Генштаб ВСУ начал расформировывать бригаду «Правого сектора»

Фото: МО Украины

Военное руководство Украины начало проверки в 67-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, состоящей из членов «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, связано это с их самовольным оставлением позиций в Часовом Яре. Украинские военнослужащие утверждают, что Генштаб начал процесс расформирования бригады.

В 67-й омбр ВСУ, а по факту в логове боевиков «Правого сектора», продолжаются проверки после их бегства с позиций в Часовом Яре. Нацисты жалуются, что Генштаб начал процесс расформирования бригады. Как пишут информресурсы противника, на направлении Часова Яра 67-я омбр ВСУ «проседает и несет большие потери», — пишет журналист.

Ранее также сообщалось, что военнослужащие 3-й штурмовой бригады ВСУ, состоящей из членов «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), отказались выполнять приказ главнокомандующего украинской армией Александра Сырского по удержанию Часова Яра. Отмечается, что командиры подразделения считают город потерянным для ВСУ.

Позже Сырский заявил, что украинские войска работают над усилением обороны в городе. По его словам, ситуация там для подразделений сложная и угроза со стороны ВС РФ актуальна.