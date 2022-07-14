В США усомнились в надежности Турции как члена НАТО The American Conservative: Турция может не встать на сторону НАТО в случае войны с Россией

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Реджеп Тайип Эрдоган

Турция может не встать на сторону НАТО в случае войны с Россией, так как Анкара состоит в довольно тесных отношениях с Москвой, считает обозреватель The American Conservative Дуг Бандоу. Он подчеркнул, что Турция «покупает российское оружие, препятствует военно-морским операциям союзников по НАТО в Черном море и сопротивляется санкциям против Москвы».

Кто из членов Альянса может быть уверен, что на Эрдогана можно положиться, если организация окажется в состоянии войны с Россией? — пишет Бандоу.

Он отметил, что Турция уже воевала с Россией в прошлом, однако «тесные, но сложные» отношения обеих стран кажутся логичными для соседей.

В мае президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган указал, что страна не намерена ввязываться в «шоу по Украине», ее тесные отношения с Россией продолжаются. До этого глава государства назвал стратегическими отношения между Турцией и Россией. По его словам, Анкара не может разорвать отношения с Москвой, а также отказаться от поставок российского газа.

Ранее президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд заявила, что Каир, Анкара и Эр-Рияд планируют подать заявки на вступление в БРИКС. По мнению политолога Юрия Светова, вступление Турции, Египта и Саудовской Аравии в организацию пойдет всем на пользу, однако расширение займет немало времени.