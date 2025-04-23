В США упразднили рабочую группу по Украине WP: США упразднили группу по сбору данных о действиях РФ на Украине

Фото: Candice Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа ликвидировала связанную с конфликтом на Украине межведомственную группу, сообщила со ссылкой на источники газета The Washington Post. Структура занималась сбором данных о приписываемых России преступлениях.

Также была аннулирована должность координатора двухпартийной группы в аппарате директора Национальной разведки США. Помимо этого, Белый дом свернул программу по изъятию активов российских бизнесменов, находящихся под санкциями. Судебные разбирательства по ним продолжаются, но о новых инициативах не сообщалось.

Ранее возглавляемый миллиардером Илоном Маском Департамент государственной эффективности США (DOGE) сообщил, что американский Госдепартамент отменил финансирование проектов иностранной помощи в ряде стран, в том числе в Белоруссии. Общая сумма упраздненных «бесполезных» грантов составила $215 млн (17,6 млрд рублей).

В конце января Белый дом заморозил финансирование почти всех программ иностранной помощи Украине, в том числе и по линии Агентства по международному развитию (USAID). Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц отметил, что деятельность USAID не способствует защите американских стратегических интересов.