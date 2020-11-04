В США умерший от коронавируса политик получил место в заксобрании

https://static.news.ru/photo/fa8a82f0-1e83-11eb-a779-fa163e074e61_660.jpg Дэвид Андал Фото: David Andah/lFacebook.com

Место в палате представителей американского штата Северная Дакота получил кандидат от Республиканской партии Дэвид Андал. Однако ещё в октябре победитель предвыборной гонки скончался от коронавируса.

О казусе сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал FOX9, который в свою очередь оперирует данными местного интернет-портала, посвящённого выборам.

В Законодательную ассамблею от восьмого округа помимо Андала также прошёл его однопартиец Дейв Нэринг.

Как будут определены итоги голосования с учётом умершего кандидата, не уточняется.

В США 3 ноября прошли всеобщие выборы. Граждане определяли президента и вице-президента, избирали 435 членов палаты представителей, около трети сената (35 человек), губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также новый состав местных законодательных собраний некоторых штатов.

Ранее NEWS.ru писал, что члены Республиканской партии получают 47 мест в сенате Конгресса США. Такой же результат пока фиксируют в штабе демократов.