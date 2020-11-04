В США умерший от коронавируса политик получил место в заксобрании

Место в палате представителей американского штата Северная Дакота получил кандидат от Республиканской партии Дэвид Андал. Однако ещё в октябре победитель предвыборной гонки скончался от коронавируса.
О казусе
В Законодательную ассамблею от восьмого округа помимо Андала также прошёл его однопартиец Дейв Нэринг.
Как будут определены итоги голосования с учётом умершего кандидата, не уточняется.
В США 3 ноября прошли всеобщие выборы. Граждане определяли президента и вице-президента, избирали 435 членов палаты представителей, около трети сената (35 человек), губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также новый состав местных законодательных собраний некоторых штатов.
Ранее NEWS.ru писал, что члены Республиканской партии получают 47 мест в сенате Конгресса США. Такой же результат пока фиксируют в штабе демократов.