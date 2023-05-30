В США сообщили о разрушительном ударе Путина по Вашингтону Журналист из США Моррис назвал замену доллара в БРИКС ударом Москвы и Пекина по Вашингтону

Американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что Россия и Китай нанесли сокрушительный удар по доллару, работая над его заменой внутри БРИКС. Теперь все больше стран отказываются от американской валюты, отметил он.

[Президент России Владимир] Путин и Китай нанесли очередной разрушительный удар по Западу.<...> Все больше стран решаются отказаться от доллара США — Лаос, Пакистан, Аргентина, Бразилия, — все отходят от доллара для проведения транзакций, — подчеркнул Моррис.

Он считает, что западные СМИ почти не обратили внимания на данный шаг со стороны стран-участников БРИКС. Журналист добавил, что «менее привлекательным» в качестве международной валюты доллар также сделали проблема США с госдолгом и торговый дефицит.

Причем ситуация с госдолгом усугубляется еще и тем, что Вашингтон занимает деньги у Китая, тратя их на военно-промышленный комплекс. Моррис пошутил, назвав национальный бюджет обороны США «блестящей схемой отмывания денег».

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила, что в мире наблюдается постепенный отказ от использования американского доллара. При этом она подчеркнула, что альтернативы валюте США пока нет и эта тема в принципе не вызывает озабоченности.