В США сомневаются в росте цен на нефть после пандемии

https://static.news.ru/photo/0675ce12-f2b5-11ea-80ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После окончания пандемии коронавируса цены на нефть не вернутся к прежним показателям. Такое мнение высказал помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.

Как отметил политик, низкие цены на нефть будут сохраняться и дальше. В определённый момент пандемия закончится и всё возьмут под контроль, но привычки навряд ли изменятся.

Вернёмся ли мы к 60 или 100 долларам за баррель — этого я не знаю, — сказал Шенкер.

Он также отметил, что нефтедобывающим странам Ближнего Востока, по которым серьёзно ударило падение цен на нефть, действительно стоит задуматься о диверсификации. Цена в $40 в сочетании с экономическим спадом из-за коронавируса действительно привела к остановке многих планов диверсификации, поскольку на это требуются деньги, передаёт ТАСС.

Ранее замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин заявил, что идеи о конце эры нефти и газа сравнимы с возникновением теорий заговоров. Рассуждения об этом стали популярны из-за пандемии коронавируса. Чем хуже ситуация в мире, сильнее волатильность на рынках, глубже потрясения, тем больше появляется всякого разного постороннего шума, считает он.

Замминистра также отметил, что пандемия COVID-19 действительно существенно сократила спрос на традиционные энергоресурсы, посадив людей дома и показав, что можно делать удалённо значительную часть вещей, которые до этого требовали личных встреч, писал NEWS.ru.