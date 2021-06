В США снимут фильм о скандале с продюсером Вайнштейном

https://static.news.ru/photo/e0699638-5f28-11ea-b594-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kristin Callahan/Keystone Press Agency

Летом 2021 года в США начнутся съёмки первого голливудского фильма, посвящённого скандалу с известным американским продюсером Харви Вайнштейном, обвинённым в домогательствах десятками женщин. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на заявление студии Universal Pictures.

Сообщается , что фильм под названием She said будет основан на одноимённой книге, вышедшей в 2019 году и рассказывающей о расследовании издания The New York Times заявлений женщин о сексуальных домогательствах со стороны звёздного продюсера. Роли двух журналисток издания Меган Тухи и Джоди Кантор исполнят актрисы Кэри Маллиган и Зои Казан.

Режиссёром ленты станет немка Мария Шрайдер, сценарий создаст лауреат премии «Оскар» британка Ребекка Ленкиевич.

Дата премьеры фильма пока не назначена.

В 2017 году газета The New York Times опубликовала статью, рассказывающую о систематических выплатах денег жертвам сексуальных домогательств продюсера Харви Вайнштейна. После публикации в домогательствах со стороны продюсера признались десятки актрис, включая таких звёзд, как Анджелина Джоли, Ума Турман, Эшли Джадд. Эти обвинения легли в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.

В результате Вайнштейна уволили из его собственной компании, суд приговорил его к 23 годам лишения свободы за преступления сексуального характера. Проводившие расследование журналистки Тухи и Кантор получили Пулитцеровскую премию.

Ранее сообщалось, что Вайнштейн оспорил 23-летний тюремный срок по обвинению в изнасиловании.