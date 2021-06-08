В США снимут фильм о скандале с продюсером Вайнштейном

Летом 2021 года в США начнутся съёмки первого голливудского фильма, посвящённого скандалу с известным американским продюсером Харви Вайнштейном, обвинённым в домогательствах десятками женщин. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на заявление студии Universal Pictures.
Режиссёром ленты станет немка Мария Шрайдер, сценарий создаст лауреат премии «Оскар» британка Ребекка Ленкиевич.
Дата премьеры фильма пока не назначена.
В 2017 году газета The New York Times опубликовала статью, рассказывающую о систематических выплатах денег жертвам сексуальных домогательств продюсера Харви Вайнштейна. После публикации в домогательствах со стороны продюсера признались десятки актрис, включая таких звёзд, как Анджелина Джоли, Ума Турман, Эшли Джадд. Эти обвинения легли в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.
В результате Вайнштейна уволили из его собственной компании, суд приговорил его к 23 годам лишения свободы за преступления сексуального характера. Проводившие расследование журналистки Тухи и Кантор получили Пулитцеровскую премию.
Ранее сообщалось, что Вайнштейн оспорил 23-летний тюремный срок по обвинению в изнасиловании.