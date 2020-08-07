В США сбежавшего из тюрьмы преступника поймали спустя 46 лет

В городе Эспаньола, в американском штате Нью-Мексико, сотрудники правоохранительных задержали преступника, сбежавшего из тюрьмы в 1974 году.
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Детектив передал информацию ФБР. Задержание проводили полицейские Эспаньолы и спецназ США — беглеца схватили прямо в его доме, где он проживал с женой, не знающей о его криминальном прошлом.
Я наслаждаюсь тем фактом, что я его поймал, — заявил Чинкванта после задержания.
Теперь Арчулета предстоит возвращение в Колорадо. Суд уже выдал новый ордер на арест беглеца.
Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники полиции Грузии задержали Бусу Жванию, сына бывшего премьер-министра страны Зураба Жвании.
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