В США сбежавшего из тюрьмы преступника поймали спустя 46 лет

https://static.news.ru/photo/91b51cae-d8b5-11ea-96ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

В городе Эспаньола, в американском штате Нью-Мексико, сотрудники правоохранительных задержали преступника, сбежавшего из тюрьмы в 1974 году.

По данным NBC, 77-летний Луис Арчулета прожил в Эспаньоле 40 лет под псевдонимом Рамон Монтойя. Его обнаружил бывший офицер полиции Дэрил Чинкванта, в которого Арчулета стрелял в 1971 году. После увольнения из полиции он открыл частное детективное агентство. Летом 2020 года информатор сообщил ему о местонахождении преступника, за которым Чинкванта продолжал охотиться даже после завершения карьеры полицейского.

Детектив передал информацию ФБР. Задержание проводили полицейские Эспаньолы и спецназ США — беглеца схватили прямо в его доме, где он проживал с женой, не знающей о его криминальном прошлом.

Я наслаждаюсь тем фактом, что я его поймал, — заявил Чинкванта после задержания.

Теперь Арчулета предстоит возвращение в Колорадо. Суд уже выдал новый ордер на арест беглеца.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники полиции Грузии задержали Бусу Жванию, сына бывшего премьер-министра страны Зураба Жвании.