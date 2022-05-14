В США самолёт столкнулся с автомобилем при аварийной посадке на мост CNN: в США самолёт столкнулся с автомобилем при аварийной посадке на мост

Фото Twitter

Не менее шести человек пострадали при аварийной посадке небольшого самолёта на автомобильный мост в американском штате Флорида. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местных спасателей и авиаслужбы.

По информации СМИ, самолёт Cessna перед посадкой столкнулся с автомобилем, на борту начался пожар. В пожарно-спасательной службе округа Майами-Дейд сообщили о шести пострадавших. Пятеро из них госпитализированы, их травмы не несут угрозу жизни. О состоянии шестого пострадавшего данных нет.

Согласно информации Федерального управления авиации, на борту самолёта находились три человека.

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт авиакомпании Tibet Airlines 12 мая во время взлёта выехал за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся. Инцидент произошёл в аэропорту Цзянбэй в городе Чунцин на юго-западе Китая.