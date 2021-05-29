В США рекордное количество работников употребляют каннабис

https://static.news.ru/photo/dee00820-c056-11eb-bc4e-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Журналисты издания The Insider сообщили, что в США зафиксировано рекордное число работников, которые употребляют каннабис.

Лаборатория Quest Diagnostics в 2020 году провела исследование 7 млн тестов на наркотики. Выяснилось, что 2,7% из них показали положительный результат. Марихуану употребляют 189 тысяч сотрудников. Годом ранее исследование показало, что число таких работников составило 2,5%, а в 2016 году — только 2%.

Многие штаты в США легализовали употребление марихуаны. Дошло до того, что ряд компаний стали пропускать тестирование работников на каннабис. При этом во время работы в сфере общественного транспорта или на железной дороге избежать проверок у сотрудников не получится.

Примечательно, что человеку не всегда могут отказать в приёме на работу, если тест на каннабис оказался положительным. Например, в 2015 году гостиничная сеть Hospitality Ventures Management Group разрешила сотрудникам отеля в Денвере употреблять наркотики для восстановления нормального самочувствия и работоспособности. Позже в компании перестали тестировать сотрудников на запрещённые вещества. Руководители отеля поясняли, что такое решение было принято, чтобы стать «привлекательным работодателем».

Ранее сенатор Алексей Пушков предрёк США мировое лидерство по социальной деградации в связи с легализацией наркотиков. По его словам, разрешение употребления и продажи марихуаны свидетельствует о том, что разнообразные радикалы в стране «сорвались с цепи» и недалёк день, когда тяжёлые наркотики выйдут в легальное поле.