Если президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на переговоры сейчас, то он рискует потерять 50% территории страны, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty. Он добавил, что рано или поздно Киеву придется принимать решение, так как Запад не будет вечно финансировать убыточный проект.

Многое будет зависеть от того, когда Украина пойдет на переговоры. Если Украина продолжит в том же духе, что и сейчас, то сложно сказать, смогут ли они сохранить контроль над Одессой, Харьковым и Днепропетровском. <…> речь идет о 50% от всей территории, — заявил Риттер.