В США рассказали о потере ВСУ инициативы на фронте Экс-разведчик США Риттер: армия России перехватила инициативу на фронте

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные Силы Украины (ВСУ) не смогут поддерживать оборону при наступлении российских войск и, вероятно, будут вынуждены отступать, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. По мнению эксперта, Киеву не хватает резервов для эффективного сопротивления всем атакам противника.

Сейчас инициатива перешла в руки русских, и, возможно, украинская линия обороны не выдержит этот натиск. Вероятно, придется отступить за реку Днепр и уступить значительные территории, — подчеркнул он.

Ранее бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что контрнаступление ВСУ не могло закончиться победой Украины, поскольку она никогда не имела средств, чтобы конкурировать с армией России. Он отметил, что явной проблемой Украины является отсутствие достаточного количества артиллерии.

По его наблюдениям, в США сначала утверждали, что победить Россию будет просто, однако теперь говорят, что ВСУ несут значительные потери, не продвигаясь вперед. При этом, по мнению Берлетика, на Западе заявляли о невозможности провала Украиной контрнаступления. Реальность показала, что солдаты ВСУ «просто были одноразовыми пешками», их Вашингтон хотел заставить сражаться в условиях, которые «никогда не пожелал бы своим военным», добавил экс-морпех.