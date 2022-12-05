В США рассказали о настоящих потерях своего арсенала на Украине На Украине США израсходовали 13-летний объем производства Stinger и 5-летний объем производства Javelin

Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com

США исчерпали многолетний запас некоторых видов вооружений из-за их поставок на Украину, заявил генеральный директор американской ВПК Raytheon Грег Хейес в интервью National Review. В частности, это коснулось комплексов ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin.

Проблема в том, что в первые месяцы конфликта израсходовано очень много запасов. Мы израсходовали 13-летний объем производства Stinger и 5-летний объем производства Javelin, — сказал Хейес.

По его мнению, вопрос восполнения запасов находится сейчас на первом месте, так как Пентагон не закупал ПЗРК с 2004 года.

По данным издания, за последние полгода Вашингтон передал Украине 5500 единиц Javelin и 1400 Stinger. На этом фоне Raytheon победил в тендере на 624 миллиона долларов для пополнения армейских запасов.

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