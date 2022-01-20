В США рассказали о консультациях с союзниками по санкциям против России

США консультируются с европейскими союзниками по поводу их опасений в случае ввода санкций против РФ. Об этом в эфире CNBC сообщила американский министр финансов Джанет Йеллен. Она отметила, что совместно разрабатываемые санкции смогут стать ощутимым ответом для российской экономики.

Мы хотим сохранить единство с нашими союзниками. Конечно, экономические связи между Россией и Европой прочнее, чем между Россией и Соединёнными Штатами. Поэтому мы очень тесно работаем с ними, чтобы понять их озабоченности и убедиться, что мы принимаем их в расчёт в разработке нашего ответа России, — сказала Йеллен.

Она также напомнила, что ранее президент США Джо Байден пообещал применить против России «суровые» санкции в случае вторжения на Украину. По словам министра, меры, разрабатываемые вместе с европейскими партнёрами, смогут стать по-настоящему «ощутимыми» для экономики РФ.

Президент США Джо Байден, выступая накануне на пресс-конференции. посвящённой его первому году пребывания на высшем государственном посту, заявил, что в случае обострения ситуации вокруг Украины Вашингтон готов принять пакет с небывалыми ранее санкции. Среди может оказаться не только отключение России от международной платёжной системы SWIFT, но и запрет российским банкам на операции с долларом.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Кремль неоднократно отвергал все обвинения.