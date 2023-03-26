В США рассказали, чем грозит Западу конфискация активов России NYT: конфискация активов России несет угрозу мировой экономике

Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Конфискация российских активов в западных странах несет угрозу для мировой экономики, заявила журналист Патрисия Коэн в статье, опубликованной The New York Times. По ее мнению, такие антироссийские действия создадут прецедент нарушения правовых основ Запада.

Журналист подчеркнула, что об опасности конфискаций предупреждают представители американских властей, в том числе министр финансов США Джанет Йеллен.

Госпожа Йеллен и другие отмечали, что конфискация российских активов может подорвать веру в доллар, наиболее широко используемую валюту в мировой торговле и денежных переводах. Зарубежные страны, возможно, с меньшей охотой станут хранить деньги в американских банках или инвестировать, так как будут опасаться, что их активы могут быть конфискованы, — рассказала Коэн.

Также, по ее мнению, при возникновении международного спора повысится риск конфискации за рубежом активов США и Европы.

Ранее политолог Сергей Федоров заявил, что если Евросоюз решится на изъятие российских активов, это создаст основания для симметричных действий со стороны Москвы. Он напомнил, что не все европейские компании ушли из России, поэтому их собственность в теории может быть изъята. При этом эксперт отметил, что властям ЕС не удается конфисковать российские активы из-за юридических и технических сложностей.