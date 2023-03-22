Политолог раскрыл последствия изъятия российских активов для ЕС Политолог Федоров: изъятие ЕС российских активов приведет к симметричному ответу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если Евросоюз решится на изъятие российских активов, это создаст основания для симметричных действий со стороны Москвы, заявил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» политолог Сергей Федоров. Он напомнил, что не все европейские компании ушли из России, поэтому их собственность в теории может быть изъята. При этом эксперт отметил, что властям ЕС не удается конфисковать российские активы из-за юридических и технических сложностей.

Изъятие российской собственности является сложным вопросом для стран ЕС <...> Далеко не все европейские компании вывели свои активы и капиталы с российского рынка, поэтому подобное решение даст Москве основания для симметричных действий по изъятию собственности недружественных стран, — пояснил Федоров.

Политолог подчеркнул, что в вопросе изъятия российских активов ЕС политика находится на первом месте, тогда как юридические и экономические моменты «сброшены на обочину». По его словам, европейские власти стремятся сделать России больнее и хуже. При этом Брюссель не знает, где находятся 80% активов из санкционного списка. Эксперт отметил, что половина из этих средств принадлежит государству, но другая половина — частным лицам, поэтому юридическая сторона их конфискации вызывает в ЕС опасения.

Ранее сообщалось, что власти ЕС до сих пор не могут найти и заморозить большую часть российских активов. Согласно официальной статистике Европейской комиссии, в 2019 году объем прямых иностранных инвестиций России в ЕС оценивался в €136 млрд, однако на данный момент удалось заморозить лишь около €21 млрд.