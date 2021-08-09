В США проверили средство от глистов в борьбе с COVID-19

Американские учёные предложили лечить коронавирусную инфекцию средством от глистов. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в британском журнале ACS Infectious Disease.

Отмечается, что вещества подобного рода (салициланилиды) препаратов могут мешать коронавирусу проникать в человеческие клетки и бороться с цитокиновым штормом. При этом эффективность средства не зависит от штамма COVID-19, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование.

Учёные из США проверили его эффективность на грызунах. Так, препарат снизил воспаление в организме мышей. На следующей стадии исследования планируется задействовать средство уже на более крупных животных и людях.

По словам автора исследования Кима Джанда из Института Скриппса в США, эффективность борьбы салициланилидов против определённых вирусов известна на протяжении последних 10–15 лет. Однако такие препараты могут оказаться токсичными, поэтому требуют дальнейшей проверки.

Ранее сообщалось, что россияне стали массово скупать лекарства. Подобную тенденцию спровоцировало распространение коронавирусной инфекции в стране. Так, за первое полугодие российские фармацевтические сети заработали 552,1 млрд рублей — это всего на 1% меньше, чем за тот же период 2020-го.