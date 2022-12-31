В США призвали посадить генсека НАТО за поддержку Украины Политик из США Янг призвал посадить Столтенберга за поставки оружия Украине

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен предстать перед судом за военные преступления. Политик в Twitter призвал посадить Столтенберга в тюрьму, как военного преступника.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг — убийца миллионов и военный преступник, который должен быть в тюрьме в Гааге и приговорен к 30 годам без права на досрочное освобождение, — написал Янг.

Столтенберг ранее называл военную поддержку Киева единственным способом достичь мира на Украине. США и их союзники по НАТО поддерживают Киев на фоне российской спецоперации на Украине, выделяя на вооружения десятки миллиардов долларов.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что мирные переговоры с Москвой станут возможны лишь после того, как Россия поймет, что ей не достигнуть своих целей в конфликте. Также генсек НАТО высказался об атаках Украины на российские военные объекты, отметив, что считает их абсолютно законными, поскольку каждая страна имеет право защищать себя.